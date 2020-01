Origami per bambini e ragazzi

Domenica 2 febbraio, alle ore 17.00, presso l’area Infopoint Infovox del centro commerciale Auchan Porte di Mestre, si terrà il laboratorio ludico creativo per bambini e ragazzi “ORIGAMI”, a cura dell’associazione Judokwai Mestre.

Esperti origamisti insegneranno ai partecipanti a creare semplici e simpatiche sculture di carta che ognuno potrà conservare e portarsi a casa come ricordo. Bambini e ragazzi, tramite questa attività, impareranno così il procedimento di creazione di un origami, cioè come ottenere figure di persone, oggetti, fiori, animali, piegando più volte un foglio di carta secondo precisi schemi geometrici.

Sviluppare la manualità di ogni bambino, con attività e giochi che richiedano precisione e cura del dettaglio, è l’obiettivo che si prefigge l’associazione Judokwai con la proposta di questo particolare tipo di laboratorio.

Judokwai, associazione sportiva dilettantistica attiva a Mestre dal 1973 e sempre attenta alla crescita, allo sviluppo e all’educazione fisica, motoria e sportiva dei propri associati, vuole coinvolgere i bambini in questa attività di origami per aiutarli ad acquistare una migliore manualità, allontanandoli dalla passività imposta da certe tipologie di gioco per avvicinarli ad un’arte della cultura orientale ed invitarli a riscoprire il piacere della creatività, dei colori, della fantasia.

La partecipazione al laboratorio è libera e gratuita.

