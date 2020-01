Coronavirus. Scatta l’obbligo mascherina nei pronto soccorso e negli studi medici del Veneto

In Veneto da oggi è obbligatorio mettere la mascherina chirurgica per tutti coloro che con la febbre si presenteranno nelle sale di aspetto degli ospedali o degli studi medici.

Questa è l’ultima misura di prevenzione diramata dalla Regione Veneto per contrastare il pericolo di diffusione del Coronavirus che ha colpito la Cina e altri paesi dell’Oriente. Casi sono già stati individuati in America, Canada e anche in Europa.

Il livello di allarme in Italia è stato portato da moderato ad elevato. Per questo motivo viene posta la massima attenzione nelle strutture mediche e ospedaliere verso quelle persone che presentino sintomi quali: febbre elevata, patologie respiratorie e che abbiano effettuato di recente viaggi in Cina.

Fonte: il Mattino di Padova

