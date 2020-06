Oriago. Salvato un capriolo dalle acque del Brenta

Sabato 6 giugno un capriolo è caduto nel naviglio Brenta a Oriago di Mira. Due bravi cittadini di passaggio sono riusciti dopo molti sforzi ad afferrarlo per le corna e a portarlo sano e salvo a riva.

Soni intervenuti i Carabinieri di Mira, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno preso in consegna l’animale in evidente stato di shock e l’hanno consegnato al Centro Recupero Fauna Selvatica per le cure del caso.

Come segnalato dal Rifugio Enpa Di Mira qualche ora fa, “rifocillato, riposato e soprattutto “rilassato” dopo aver superato il grande stress, oggi il nuovo controllo veterinario ha confermato che le condizioni del capriolo “Oriago” (non potevamo chiamarlo altrimenti 😉) permettono il suo ritorno in libertà. Dopo la notte ha dimostrato grandi energie e scatti atletici, quindi è stato preso in custodia dalla Polizia Provinciale e dal personale veterinario del Centro Fauna Selvatica per essere condotto in una zona idonea già popolata da suoi simili, dove potrà vivere in libertà”.

