Meteo in Veneto, in arrivo nuove piogge e temporali

Dopo la movimentata giornata di ieri, arriva un nuovo round di precipitazioni e instabilità.

Al momento, sul Veneto sono presenti rovesci più o meno intensi sull’area del litorale, come si vede dalla scansione radar del centro meteorologico ARPAV di Teolo, mentre nelle zone più interne sono presenti delle schiarite alternate a piogge più leggere. Come negli ultimi giorni, queste schiarite saranno la fonte di energia per fenomeni convettivi pomeridiani, quindi tra pomeriggio e sera saranno da aspettarsi nuove piogge a carattere di rovescio o temporale.

Anche oggi i fenomeni risulteranno sparsi, come si può notare dall’immagine – ovvero i potenziali accumuli pluviometrici attesi dal modello Swiss Super HD – seppur localmente intensi e persistenti, complice anche il loro lento spostamento.

I temporali più forti saranno in grado di portare anche grandine.

Alcuni modelli tra cui quello riportato indicano la possibilità di un sistema temporalesco stazionario nell’area del litorale e zone adiacenti.

A cura di Federico Pavan, Associazione Meteo in Veneto