Operazione sicurezza nel Vittoriese: controlli dei Carabinieri con supporto elicotteristico

Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo un’operazione di controllo su strada nel Vittoriese, con particolare attenzione ai centri di Vittorio Veneto, Cordignano e Tarzo. I Carabinieri, supportati dall’elicottero del 14° N.E.C. di Belluno, mirano a rafforzare la presenza sul territorio, prevenendo e contrastando attività illegali.

VITTORIO VENETO (TV). Nel contesto della costante lotta contro la criminalità e per garantire la sicurezza della comunità, i Carabinieri stanno attualmente effettuando controlli su strada nel territorio vittoriese. L’operazione, che coinvolge anche l’ausilio di un elicottero del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri (N.E.C.) di Belluno, è in corso e mira a intensificare la presenza delle forze dell’ordine per prevenire e contrastare attività illegali.

I principali centri oggetto di attenzione sono Vittorio Veneto, Cordignano e Tarzo, dove le attività di controllo sono particolarmente concentrate. Le pattuglie delle Stazioni territorialmente competenti, supportate dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, sono impegnate per garantire una copertura efficace su tutto il territorio vittoriese.

L’utilizzo dell’elicottero del 14° N.E.C. di Belluno aggiunge una dimensione strategica ai controlli su strada. L’alta visibilità e la capacità di sorveglianza dall’alto consentono alle forze dell’ordine di individuare rapidamente situazioni sospette e di coordinare in modo più efficiente le risorse a disposizione.

Gli sforzi delle forze dell’ordine sono finalizzati a garantire la sicurezza pubblica, prevenire reati e assicurare il rispetto delle normative vigenti. I controlli su strada rappresentano un importante deterrente per coloro che potrebbero contemplare attività illegali, sottolineando l’impegno costante delle autorità nell’assicurare la tranquillità della comunità.

La collaborazione tra le diverse unità coinvolte riflette la sinergia e la coordinazione tra le forze dell’ordine, dimostrando la determinazione nel preservare un ambiente sicuro per i cittadini del vittoriese. L’impiego di risorse aeree come l’elicottero del 14° N.E.C. evidenzia la modernità delle strategie adottate per affrontare le sfide emergenti e garantire una presenza costante e incisiva sul territorio.