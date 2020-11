Operazione N.O.E. di Venezia contro traffico di rifiuti

OPERAZIONE N.O.E. DI VENEZIA CONTRO IL TRAFFICO DI RIFIUTI. PLAUSO AI CARABINIERI DALL’ASSESSORE VENETO BOTTACIN, “SEMPRE PIU’ STRETTA COLLABORAZIONE PER BATTAGLIA COMUNE

“Esprimo grande riconoscenza e gratitudine ai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, per il successo dell’operazione che ha permesso di bloccare un grosso traffico illecito di rifiuti, portando al sequestro di cinque capannoni e due aree esterne in diverse province venete dove erano stati stoccati rifiuti per complessive 1500 tonnellate”.

Queste le parole dell’assessore all’Ambiente della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin alla notizia dell’importante e complessa operazione portata a termine dal NOE di Venezia dell’Arma.

“Per fermare con forza questi illeciti, già da anni collaboriamo fattivamente, anche attraverso un’esplicita convenzione, con i NOE. – spiega l’assessore -. Inoltre, dal 2018, per rafforzare ulteriormente il nostro contributo in questa battaglia, ho anche istituito un tavolo di lavoro interforze del quale, oltre agli stessi Carabinieri, fanno parte i Vigili del Fuoco, Arpav, Università di Padova e Anci; il tutto in stretta collaborazione anche con le varie Prefetture venete. Un tavolo, sugli incidenti di rilevanza ambientale, avviato in Veneto e primo in Italia, alla luce della cui validità il comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha suggerito di estendere anche ad altre realtà in occasione di un’audizione alla Commissione Bicamerale Ecoreati”

“Per nostra parte inoltre – conclude Bottacin -, continuiamo anche con parallele azioni indirette ma utili a dare supporto agli inquirenti in caso di eventuali indagini, come ad esempio, diversi finanziamenti destinati a enti pubblici e privati per dotare di videosorveglianza gli impianti rifiuti”.

