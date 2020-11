“Mestre Aperta”: domenica 8 novembre aperte diverse attività commerciali del centro nel rispetto delle normative anti-Covid. L’assessore Costalonga: “A supporto di coloro che vogliono mantenere viva la città”

Continuare a lavorare, nel rispetto delle norme in vigore, per mantenere viva la città. Con questo obiettivo si svolgerà domenica 8 novembre l’iniziativa “Mestre Aperta”, che vedrà l’apertura di diverse attività commerciali del centro di Mestre e che sarà promossa sulle pagine Facebook del Distretto del commercio “Mestre shopping District” e attraverso l’App per Smartphone “Fai Centro”. L’evento vede il supporto dell’Assessorato al Commercio del Comune di Venezia con l’assessore Sebastiano Costalonga.

“Siamo al fianco di coloro che non vogliono arrendersi e lavorano per mantenere viva la cttà – ha dichiarato Costalonga – e lo fanno in sicurezza e nel rispetto delle attuali misure contenute nell’ultimo Dpcm. Sin dall’entrata in vigore delle recenti disposizioni del Governo – ha aggiunto – mi sono adoperato con gli organi competenti della Regione Veneto, quali l’Assessorato al Commercio e l’Avvocatura, per avere tutti i chiarimenti necessari sulle aperture e chiusure delle attività commerciali mercatali all’aperto, anche nei giorni festivi e prefestivi. E, con soddisfazione, abbiamo ottenuto un’interpretazione autentica secondo cui – ha concluso – questo tipo di attività possono restare aperte”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti