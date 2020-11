L’assessore Venturini premia gli chef vincitori del concorso internazionale “Chef in punta di dita”: “Il Team Venezia Chef è un’eccellenza del nostro territorio, la Città si stringa attorno al mondo della ristorazione”

L’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha partecipato questo pomeriggio, in un locale mestrino, alla premiazione dei componenti del Team Venezia Chef che hanno primeggiato nel recente concorso internazionale di cucina “Chef in punta di dita”, la cui settima edizione si è svolta in streaming il 12 e 13 ottobre scorsi nella Fiera di Padova.

A vincere nella categoria “finger food” è stato lo chef Renato Cattapan, patron di un ristorante di Quarto D’Altino che ha presentato delle creazioni con un unico filo conduttore l’acqua. Ha conquistato invece il gradino più basso del podio lo chef Damiano Molin, docente dell’istituto alberghiero “Massimo Alberini” di Lancenigo di Villorba, nel Trevigiano. Successi che costituiscono solo l’ultima perla di una collana piuttosto lunga, impreziosita dalla medaglia d’argento conquistata a febbraio da Cattapan alle Olimpiadi di cucina a Stoccarda e dal secondo posto raggiunto negli stessi giorni a Rimini da tutto il team in occasione dei Campionati della cucina italiana.

“Congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione comunale per questi successi – ha dichiarato l’assessore Venturini – Siete una delle eccellenze del nostro territorio. Questo momento felice ci dà l’occasione anche per esprimere la nostra vicinanza al mondo della ristorazione, drasticamente colpito dall’emergenza sanitaria. E’ giusto che la Città si stringa attorno non solo ai nostri chef, ma anche al personale di sala e a tutti coloro che lavorano in un settore che è un fiore all’occhiello del made in Italy che rischia di essere travolto da un’onda più grande di lui”.

