Oltre il Mito, sguardi di donne: celebrare la forza femminile

VENEZIA – Una mostra straordinaria e affascinante sta illuminando la scena culturale veneziana, celebrando la forza e la resilienza delle donne attraverso l’arte, la fotografia e la cultura. “Oltre il Mito, Sguardi di Donne” è un’emozionante esposizione che intreccia il mondo antico con la contemporaneità, esplorando il potere delle donne nelle leggende mitologiche e la loro rilevanza nel mondo di oggi.

La mostra è un omaggio alle grandi figure femminili della mitologia greca, eroine tragiche come Antigone e Medea, e dee primordiali legate alla natura. Queste figure mitologiche hanno radici profonde nella sacralità femminile, che ha influenzato la cultura umana attraverso i secoli. Letteratura, teatro, cinema, musica e arti figurative hanno tratto ispirazione da queste storie millenarie, esplorando temi quali la passione, il dovere, la scelta e il destino.

Ma “Oltre il mito, sguardi di donne” non si limita a una mera esplorazione del passato. La mostra mette in luce come nel XX secolo il pensiero femminile abbia esaminato e reinterpretato queste storie, sfidando le narrazioni ufficiali. Scrittrici e filosofe come Virginia Woolf, Adriana Cavarero e Marguerite Yourcenar hanno contribuito a creare nuove visioni e prospettive sulle figure mitologiche, rendendole attuali e pertinenti nelle sfide contemporanee.

L’allestimento della mostra copre tutte le pareti di “Laguna Libre, Eco Osteria & Cultura” a Venezia, su oltre 500 metri quadrati di spazio. Le fotografie esposte in vari formati e supporti, insieme a proiezioni, creano un’esperienza coinvolgente che sarà aperta al pubblico fino a fine gennaio 2024.

La mostra è curata da Annalisa Ceolin, Maria Letizia Gabriele e Marina Luzzoli, con la consulenza di Maria Teresa Sega, storica e Presidente dell’Associazione Resistenze. Coinvolge undici fotografe del “libero collettivo di fotografe”, ognuna delle quali si interroga sulle figure femminili mitologiche, esprimendo attraverso le immagini la necessità di creare una realtà antitetica alla deriva violenta del mondo attuale.

Il collettivo di artiste afferma: “Dedichiamo questa mostra a tutte le donne che hanno lottato e continuano a lottare per i loro diritti, ribellandosi ai soprusi di società sempre più violente.”

“Oltre il mito, sguardi di donne” rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella cultura che celebra la forza delle donne attraverso i secoli, portando con sé un messaggio di speranza e cambiamento per il futuro.

La mostra si tiene presso “LAGUNA LIBRE Eco Osteria & Cultura”, Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 Venezia.

Il vernissage della mostra avrà luogo domenica 15 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 (partecipazione libera), seguito da “Cenacolo con le fotografe” dalle 20.30 alle 22.00, una cena conviviale con musica, poesia, interventi e riflessioni (su prenotazione).

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero a partire dalla sera del 15 ottobre fino a fine gennaio 2024, durante gli orari di apertura del ristorante.

Per ulteriori informazioni e orari, si può visitare il sito web www.lagunalibre.it.

Crediti fotografici: Facebook @lagunalibrevenezia