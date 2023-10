Al Teatro Goldoni “Campo Sant’Alvise – Spaccato di Vita Veneziana” nell’ambito di Ottobre Rosa

La compagnia teatrale della Lilt ha presentato lo spettacolo “Campo Sant’Alvise – Spaccato di Vita Veneziana” al Teatro Goldoni, nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa. I proventi dell’evento sono stati devoluti alla sezione cittadina della Lilt e ad Avapo.

VENEZIA. Nel Teatro Goldoni, è stato rappresentato lo spettacolo “Campo Sant’Alvise – Spaccato di Vita Veneziana”, con la partecipazione della compagnia teatrale “Allegramente insieme” della Lilt. Il ricavato dell’evento, organizzato nel contesto delle iniziative promosse dalla presidenza del Consiglio comunale durante Ottobre Rosa, è stato devoluto alla sezione cittadina della Lilt e ad Avapo.

Prima dell’inizio dello spettacolo, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha pronunciato un saluto, dichiarando: “Il Teatro Goldoni è la cornice splendida di un momento significativo dell’Ottobre Rosa. La straordinaria compagnia teatrale Lilt ‘Allegramente insieme’, composta da medici, oncologi, infermieri, volontari e pazienti, non solo ci ha regalato uno spettacolo divertente e coinvolgente sulla vita veneziana, ma ha anche condiviso valori che vanno oltre la semplice rappresentazione teatrale. Questa compagnia ci ha dimostrato quanto il teatro sia terapeutico per coloro che hanno vissuto la malattia in prima persona o la affrontano come parte del proprio lavoro. Inoltre, ci ha ricordato l’importanza di abbattere le barriere che talvolta si creano tra pazienti e professionisti medici”