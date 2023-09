“Oltre i confini per portare aiuto”: collaborazione tra Marina Militare e Medici con l’Africa CUAMM

VENEZIA – Nella cornice suggestiva della nave Virginio Fasan ormeggiata alla Riva Sette Martiri, si è svolto ieri sera l’evento straordinario intitolato “Oltre i confini per portare aiuto”. L’iniziativa, organizzata congiuntamente dalla Marina Militare e Medici con l’Africa CUAMM, ha visto la partecipazione attiva del Vicepresidente dell’Unione dei Consoli Onorari UCOI, Mattia Carlin.

L’evento ha avuto inizio con una visita alla maestosa nave Virginio Fasan, durante la quale l’assessore Venturini ha portato i saluti a nome dell’Amministrazione, dando il benvenuto alle numerose autorità civili e militari presenti. Tra gli ospiti d’onore, era presente anche l’assessore Francesco Calzavara in rappresentanza della Regione Veneto.

L’incontro ha posto l’accento sulla collaborazione tra la Marina Militare e Medici con l’Africa CUAMM, rafforzando il concetto di un “binomio per l’aiuto solidale”. Queste due realtà sono state descritte come una proiezione nel mondo del meglio dell’Italia, con la Marina Militare che si impegna per garantire la sicurezza nazionale e valorizzare l’industria navale italiana, mentre Medici con l’Africa CUAMM si dedica a costruire ponti di salute, pace e solidarietà attraverso la medicina.

Tra i relatori dell’evento, sono intervenuti don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa CUAMM, e l’ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Le loro parole hanno enfatizzato l’importanza di unire gli sforzi per contribuire al benessere delle popolazioni africane.

Mattia Carlin, Vicepresidente dell’Unione dei Consoli Onorari UCOI, ha espresso il suo apprezzamento per l’invito ricevuto e ha sottolineato il sostegno morale dell’UCOI a iniziative di questo genere. Ha anche promesso di favorire la diffusione delle iniziative simili attraverso la rete internazionale dell’UCOI.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ammiraglio Andrea Petroni, comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi e del Presidio Marina Militare di Venezia, per la sua gentilezza nell’organizzazione dell’evento.

Questo incontro eccezionale ha sottolineato il potenziale di sinergia tra enti diversi che lavorano insieme per promuovere la solidarietà, la salute e il benessere delle popolazioni africane, rappresentando al contempo un esempio di impegno italiano nel mondo.

In foto Mattia Carlin Vicepresidente UCOI e Enrico Credendino Capo di stato maggiore della Marina Militare