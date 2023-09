Addio a Giovanni Roncato: imprenditore visionario, onore del Made in Italy e dell’Italia nel Mondo

VENEZIA – Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Roncato, un imprenditore visionario che ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria del “made in Veneto” e del “made in Italy” nel mondo. Roncato, fondatore dell’azienda Valigeria Roncato spa nel lontano 1973 a Campodarsego, è stato una figura iconica nel settore e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo economico di Padova e del Veneto.

La Valigeria Roncato spa, sotto la guida di Giovanni Roncato, è diventata nel corso delle generazioni un punto di riferimento nel settore delle valigie e dei prodotti per il viaggio, facendo viaggiare in comodità e stile innumerevoli persone in tutto il mondo. La sua dedizione, la sua instancabilità e la sua generosità hanno ispirato e continuano a ispirare coloro che lo hanno conosciuto e lavorato con lui.

Luca Zaia ha sottolineato che la scomparsa di Giovanni Roncato rappresenta una perdita significativa per la comunità imprenditoriale del Veneto e dell’Italia nel suo complesso. Ha ringraziato Roncato per il prezioso contributo alla storia imprenditoriale della regione e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia dell’imprenditore.

Anche se Giovanni Roncato non è più fisicamente presente, il suo spirito imprenditoriale e la sua eredità di innovazione e qualità continueranno a vivere attraverso l’azienda che ha fondato e attraverso le persone che hanno avuto la fortuna di essere influenzate dalla sua visione. La sua esperienza e i suoi insegnamenti rimarranno un faro per le future generazioni di imprenditori, dimostrando che con passione e dedizione si possono raggiungere traguardi straordinari nel mondo degli affari.