Oggi qui il tempo non passa mai

Oggi nessun commento sulla macchina ospedaliera, funziona, è oliata e supportata da personale esperto.

Oggi il problema di tutti noi qui, è il tempo, che non passa più. Sempre in attesa di sapere notizie sul tuo stato di salute, passi da una scarsissima colazione, ad un pranzo spartano ad una cena altrettanto spartana, almeno per me, sono alla fame.

Nel frattempo non sai che fare, non funzionano le tv, niente visi cari, hai solo il cellulare per percepire il mondo esterno; per fortuna con questo mezzo puoi almeno comunicare e perfino vedere i tuoi unici veri amori della vita, pochi ma veri, unici, eterni.

Per passare il tempo a volte guardi il display con i valori vitali del tuo vicino e istintivamente li raffronti con i tuoi, e ti chiedi “sta meglio lui o io? Se la sua saturazione è a 94 e la mia a 97, allora sto meglio io?”.

Tragico gioco.

Poi rifletti, vedi il tuo vicino, oggi sempre assopito, e ti ricordi quando, uomo povero solo, ti ha aperto il cuore perché hai fatto una telefonata per lui.

Per questo semplice piacere era pronto a offrirti tutto, lo guardi e gli auguri pronta guarigione e lunga vita.

È vero, sensibilità, riconoscenza, umanità sbocciano sempre, basta toccare le corde giuste e lo strumento suona stupende melodie.

Purtroppo sta mancando in generale un buon accordatore che faccia vibrare il suo diapason e rimetta tutta l’orchestra in piena armonia.

Crediti fotografici: Andrea Tornabene via Flickr