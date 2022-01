Volo Venezia-Napoli atterra con cinque ore di ritardo. Ai passeggeri rimborso di 250 euro

Sono giunti solamente nel pomeriggio e dopo un ritardo di oltre cinque ore. È accaduto, nella giornata di ieri, con i passeggeri del volo Venezia Napoli, che dovevano partire alle 8 e sono arrivati in Campania solamente alle 14:34. Un forte disservizio, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, può essere ripagato con una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Le cause, infatti, sarebbero riconducibili alla compagnia aerea, in questo caso Ryanair con il volo FR6829, atterrato con 5 ore e 14 minuti di ritardo.

