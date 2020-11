Oggi ordinanza di Zaia. Vietate le passeggiate in centro ed al mare, over 65 spese nelle prime due ore di apertura

Zaia ha partorito la nuova ordinanza preannunciata da qualche giorno. E stata causata dagli assembramenti di gente denunciati da alcuni sindaci e dalla folla di gitanti domenicali a Jesolo.

L’ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi fino a tutto il 3 dicembre prossimo. Le nuove regole:

mascherina obbligatoria fuori casa salvo che per i bambini sotto i sei anni. Se la si toglie per mangiare, bere o fumare si deve rispettare la distanza di almeno un metro dalle altre persone;

l’accesso ai supermercati e negozi è consentito solo ad una persona per nucleo familiare salvo che per accompagnare non autosufficienti o giovani al di sotto dei 14 anni;

perimetrati i mercati settimanali, dovranno essere sorvegliati e con una entrata ed una uscita;

nei supermercati viene consigliato l’accesso nelle prime due ora di apertura agli over 65;

saranno aperti fino alle 18 ristoranti e bar, ma dalle 15 alle 18 è vietato servire clienti che non siano seduti. E’ consentita la consegna a domicilio;

chiusi sabato e domenica i centri commerciali e la domenica chiusi tutti ad eccezione di tabaccherie, farmacie ed edicole;

coprifuoco dalle 22 alle 5, nei mezzi pubblici capienza massima al 50%;

tampone negativo per atleti provenienti da altre regioni;

vietata consumazione di cibi e bevande all’aperto;

le passeggiate sono consentite solo nelle aree periferiche, non nelle piazze e nei centri storici e nelle località turistiche come le spiagge per evitare gli assembramenti.

Per i trasgressori a queste regole sono previste multe dai 400 ai mille euro.

Fonte: Veneziatoday

