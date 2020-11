Il programma “FAI CENTRO Shopping Disctrict” si allarga alla Gazzera, Marghera Malcontenta e Zelarino

Il distretto del commercio di Mestre e il suo programma “FAI CENTRO Shopping District” si amplia con l’ingresso degli esercenti delle polarità di Gazzera, Marghera Malcontenta e Zelarino. L’inclusione delle tre polarità riconosciute dalla Regione Veneto all’interno del programma “FAI CENTRO!” sarà attiva a partire da oggi, giovedì 12 novembre.

“Gettiamo le basi per un distretto del commercio esteso e inclusivo – spiega Alberto Bozzo, direttore Sviluppo mercati di VE.LA. S.p.A., nel rispetto e valorizzazione delle identità delle singole polarità riconosciute dalla Regione Veneto. Nei prossimi giorni sia nell’APP FAI CENTRO che nelle pagine dei social media Facebook e Instagram sarà possibile trovare tutti gli esercenti aderenti a questa iniziativa, con la peculiarità che l’App FAI CENTRO, geolocalizzata, mostrerà a chi si trova in una zona piuttosto che in un’altra gli esercenti più vicini a lui”.

“Si raggiunge finalmente un obiettivo importante con l’allargamento alle polarità di Gazzera, Marghera Malcontenta e Zelarino del Mestre shopping district – commenta l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Tutto ciò servirà ad ampliare l’offerta commerciale e a implementare iniziative comuni declinate in tutto il territorio”.

“InfoCamere – spiega il direttore generale Paolo Ghezzi – intende continuare in questa proficua collaborazione con Comune di Venezia ed a fianco della Camera di commercio locale, per supportare queste amministrazioni nel percorso di innovazione che abilita la realizzazione di nuove soluzioni digitali, nella convinzione che si debbano mettere a disposizione di imprese e cittadini strumenti che facilitano l’affermazione di una piena cittadinanza digitale.”

“Il Distretto del Commercio – dichiara l’assessore al Commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga – costituisce una delle principali espressioni a sostegno del settore commercio nell’ambito dei centri storici e urbani. Sul piano normativo si qualifica quale ambito territoriale di rilevanza comunale, nel quale i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, qualificano le attività commerciali come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione delle risorse di cui dispone il territorio.

La creazione di un tale sistema strutturato, capace di polarizzare in primo luogo le attività commerciali, unitamente ad altri soggetti quali le organizzazioni imprenditoriali, i consumatori etc., contribuisce al perseguimento di precise finalità nella rigenerazione di tutto il tessuto urbano, rivitalizzandone la centralità, sviluppando idee a sostegno del commercio, anche attraverso idonee forme di attrattività.

Nel rispetto delle specifiche peculiarità zonali, ho fiducia che anche la partecipazione di tante associazioni attive nel territorio possano valorizzare l’estensione del nostro Distretto di Mestre a Zelarino, Gazzera, Marghera – Malcontenta promuovendo un’interazione tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione tenendo conto delle tipicità locali, per uno spirito di squadra che ispiri ad un sentimento comune per superare tutti insieme questo difficile momento storico. È evidente che la valorizzazione del territorio passi attraverso la collaborazione diretta degli stessi esercenti, che ringrazio per la capacità di resilienza che stanno dimostrando e che ancor più mi impegna nell’incarico che sto esercitando”. Nel sottolineare infine come nel fine settimana si recherà nelle zone interessate in segno di sostegno e vicinanza, l’assessore Costalonga ha lanciato l’invito ad aggiornare l’APP o a scaricarla e a visitare le pagine social.

