Oggi Giorgia Meloni a Mestre

La leader di Fratelli d’Italia torna a Venezia dopo la visita di dicembre che l’aveva vista attraversare via Garibaldi e alcune zone del sestiere di Castello per incontrare commercianti e residenti colpiti dall’acqua alta eccezionale.

Questa volta Giorgia Meloni arriverà a Mestre, accompagnata dal candidato alle elezioni regionali del Veneto e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, per visitare il mercato di Mestre alle 10, incontrando simpatizzanti e sostenitori, e spostarsi in piazza Ferretto alle 10.45 dove si terrà il punto stampa al Bar Sport per la presentazione delle idee per la città di Venezia dei candidati regionali e comunali.

Nel frattempo, ieri sera a Mirano, si è visto un altro esponente nazionale del partito nella Città Metropolitana: al bar La Corte si è infatti tenuto un evento promosso da Raffaele Speranzon, con la partecipazione dell’onorevole Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia.

