Le Ricette di Federica. Torta di mandorle e uova

Torta di mandorle e uova

Ingredienti:

250 gr di mandorle

250 gr di zucchero

100 gr di burro

6 uova

3 cucchiai di pane grattugiato .

Procedimento:

Sbattere 6 tuorli d’uovo e lo zucchero molto bene. Aggiungere la mandorle, il burro liquefatto ed il pane grattugiato.

Montare a neve i 6 albumi ed aggiungerli al composto. Imburrare una tortiera,.versarvi il tutto e mettere in forno già scaldato.160 gradi circa

Lasciar cuocere x circa mezz’ora! Per sicurezza usare uno stuzzicadente e vedere se è ben cotto il composto torta!

Altrimenti tenere in forno un po’ più x dieci minuti!

Sfornare,..buon appetito!

