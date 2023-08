Oggi 26 agosto è la Giornata Mondiale del Cane

Oggi 26 agosto si festeggia la Giornata Mondiale del Cane, istituita negli Stati Uniti dal 2004 ed è la grande occasione per scoprire, ancora una volta, quanto questo animale sia prezioso per l’uomo.

La sua presenza, fedele e affettuosa, si riscopre ammantata di fascino quando lo si ritrova sempre al nostro fianco, indipendentemente dalla sorte, solo interessato al nostro amore.

Che può manifestarsi in un piccolo gesto come in una carezza, una coccola, nella nostra discreta presenza, che per lui è tutto.

Vivere con un cane rappresenta una preziosa risorsa per adolescenti, adulti e nonni, senza contare il fondamentale aiuto per gli ammalati che possono avvalersi della cosiddetta pet therapy”.

Il cane da tempo svolge un grande lavoro, coadiuvando le forze dell’ordine per la ricerca di persone scomparse, ottenendo grandi risultati.

In Italia si stima siano 14 milioni i cani domestici che rallegrano e impreziosiscono le famiglie con la loro vispa intelligenza e generosità ma l’alto tasso di abbandono è pur sempre elevato, reato che può essere punito con l’arresto e una sanzione da 1.000 a 10.000 euro, pratica che la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale all’articolo 6 definisce come “atto crudele e aberrante’.

Oggi nella Giornata Mondiale del Cane desideriamo porre l’accento su questo immane problema e invitare ad adottare cani ma sempre in maniera responsabile, consapevoli di oneri ed onori. Sempre.

Zero Biscuit di Mauro Lama