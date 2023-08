Testimonial d’Italia, l’Amerigo Vespucci a Santo Domingo

La nave scuola a vela della Marina Militare italiana “Amerigo Vespucci” sosterà a Santo Domingo dal 28 agosto al 2 settembre, nell’ambito della sua seconda circumnavigazione del globo, che si concluderà nel febbraio del 2025 con il rientro alla sua base di La Spezia, dopo un percorso di 40.000 miglia, con 31 scali in 29 diversi Paesi dei 5 continenti.

La nave Vespucci è un veliero a tre alberi lungo 101 mt, di 3.410 tonnellate di stazza lorda e con 2.635 mq di superficie velica, va a propulsione integrata e automatizzata diesel-elettrica, 5.450 miglia di autonomia senza scalo, che imbarca di norma 264 membri di equipaggio e viene usata per l’istruzione marinaresca degli allievi del primo anno dell’Accademia Navale di Livorno.

Essendo stata varata a Castellammare di Stabia nel 1931, rimanendo da allora in servizio senza interruzione, è l’unità militare con la maggiore anzianità continuativa tra tutte le Marine di guerra del mondo.

Durante l’attuale crociera ha a bordo 217 unità di equipaggio e 126 cadetti in addestramento.

La nave sarà ormeggiata a Punta Torrecillas e sarà aperta al pubblico in tutti i momenti in cui non sarà impegnata in attività ufficiali o esercitazioni. Verranno invitate a bordo, in diverse occasioni, alte autorità dominicane, civili e militari, corpo diplomatico, stampa, ONG e studenti locali di diverse età.

Ogni giorno saranno visibili, dal centro storico, le cerimonie dell’alza e ammaina bandiera, al sorgere del sole e al tramonto.

L’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo spiega ad Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi, che il viaggio dell’Amerigo Vespucci “è innanzitutto una grande opportunità promozionale per il sistema-Paese Italia. I momenti conviviali saranno vetrina per la migliore enogastronomia nazionale e i cadetti in libera uscita circoleranno in divisa in Zona Colonial. In navigazione verranno effettuati esperimenti scientifici, rilievi oceanografici e, in parallelo alla sosta, verrà presentata, a Casa Italia, il giorno 31, la conferenza “Le nanotecnologie applicate all’ecosistema costiero”. Una spettacolare Maserati MC 20 e una fiammante Moto Guzzi “Guardia d’onore” accoglieranno gli ospiti del Vespucci a bordo banchina”.

Numerose anche le attività di collaborazione con la Armada dominicana: scambio protocollare di salve di cannone, visita al Comando Generale, esercitazioni congiunte con l’equipaggio del brigantino scuola Cambiaso, momenti di contatto tra le due Forze Armate, una partita amichevole di pallacanestro.

Un giovane ufficiale della Armada imbarcherà alla partenza per un’esperienza di vita e attività di bordo, sbarcando poi alla tappa successiva di Cartagena de las Indias.

Per la sua speciale eleganza e per la sua storia la Vespucci è stata talora definita “la nave più bella del mondo”.

L’Ambasciata italiana a Santo Domingo fa sapere ad Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi, che renderà noto sui propri canali social e sito i momenti di apertura al pubblico della Nave Scuola Vespucci, affinché tutta la comunità italiana residente e gli amici dominicani possano fruire di questa opportunità unica.