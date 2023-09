Nuovo arresto a Castelfranco Veneto: 24enne sorpreso con dosi di stupefacenti

CASTELFRANCO VENETO (TV) – Dopo l’arresto di uno spacciatore a Asolo (TV) cinque giorni fa, i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto (TV) hanno intensificato i loro sforzi nell’operazione antidroga, culminando nell’arresto di un italiano di 24 anni la scorsa notte nel centro della Castellana.

L’individuo è stato bloccato dalle forze dell’ordine poco dopo aver ceduto dosi di hashish a due giovani locali, dimostrando così l’efficacia delle indagini condotte dai Carabinieri. Durante la perquisizione, sono stati scoperti più di cento grammi di hashish e una modesta quantità di cocaina in possesso dell’arrestato. Inoltre, è stato trovato in possesso di materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato immediatamente condotto in caserma per ulteriori accertamenti e interrogatori. Tuttavia, successivamente è stato rilasciato, poiché non sussistevano ulteriori esigenze cautelari in quel momento, ma dovrà comunque affrontare le conseguenze legali del suo coinvolgimento nel traffico di droga.

Questo arresto dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella regione e nella salvaguardia della sicurezza della comunità locale. Gli sforzi continueranno, e i Carabinieri rimarranno vigili nel garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini di Castelfranco Veneto.