Auto fuoristrada rovesciata e coppia ferita: incidente a San Stino di Livenza

SAN STINO DI LIVENZA (VE) – Nella notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di San Stino di Livenza (VE). I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sulla SP 59, in Via Caorle, dove un’auto era finita rovesciata sotto il piano stradale, dopo aver divelto un guardrail che era parzialmente penetrato nell’abitacolo. L’incidente ha lasciato due persone ferite, ma grazie all’efficace intervento dei soccorritori, entrambi sono stati prontamente assistiti.

I pompieri, giunti da Portogruaro, hanno lavorato con precisione e determinazione. Utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti a mettere in sicurezza l’auto e a estrarre l’autista che era rimasto incastrato al posto guida di una Fiat Punto. Il giovane uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale per ulteriori cure mediche.

Anche una giovane donna, coinvolta nell’incidente, è stata ferita e prontamente presa in cura dai sanitari. È stata trasferita in ambulanza all’ospedale per ricevere l’assistenza necessaria. Nel frattempo, i carabinieri hanno deviato il traffico e condotto le indagini per stabilire le cause dell’incidente, eseguendo i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 3:00, evidenziando l’impegno e la professionalità delle squadre di emergenza nella gestione di situazioni complesse come questa. La comunità di San Stino di Livenza si unisce nell’auspicare una pronta e completa guarigione per le due persone coinvolte nell’incidente.