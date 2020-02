Nuove date per gli spettacoli annullati al Teatro Verdi, Maddalene e Mario Del Monaco

In merito agli eventi annullati in seguito all’ordinanza ministeriale sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto informa che lo spettacolo La casa nova di Carlo Goldoni in programma al Teatro Verdi di Padova dal 26 febbraio al 1 marzo sarà recuperato dal 3 al 7 giugno 2020, mentre lo spettacolo Savana Padana in cartellone al Teatro Maddalene dal 25 febbraio al 3 marzo andrà in scena dal 9 al 17 giugno. Sento la Terra girare di e con Teresa Mannino in programma dal 28 febbraio al 1 marzo al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, invece, sarà recuperato dall’11 al 13 maggio.

Ricordiamo, inoltre, che esclusivamente per gli spettacoli Le relazioni pericolose e Caida del cielo le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti > https://www. teatrostabileveneto.it/ rimborso-dei-biglietti-degli- spettacoli-annullati/

Per gli abbonamenti dello spettacolo Caìda del Cielo in programma al Teatro Goldoni di Venezia seguiranno ulteriori informazioni.

La programmazione degli spettacoli dopo il 1° marzo è da ritenersi confermata fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

Commenta la news

commenti