Nuove assunzioni in 100 Comuni con il concorso Asmel 2023

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo bando. Il comune di Costabissara «Contiamo su candidature record di laureati e diplomati del Veneto».

VENEZIA -Assunzioni veloci per i Comuni veneti soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

Dal 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi-avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo (salvo proroghe) per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

Tra gli enti aderenti all’innovativa procedura con capofila il Comune di Pianezza ci sono Cerea, Romano D’Ezzelino, Marostica ma anche Costabissara, Agna e Villanova Marchesana e molti altri.

L’obiettivo del Maxi Concorso indetto da Asmel è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci dell’Associazione.

Tra i primissimi Comuni che assunto col precedente bando c’è Agna in provincia di Padova. Doppia intervista al sindaco Gianluca Piva che sostiene «La procedura con Asmel è stato rapida e ci ha permesso di assumere un funzionario contabile; utilizzeremo a breve lo stesso proficuo strumento per reperire le altre risorse. Asmel sempre al fianco del Comune durante tutto l’iter» e al neoassunto che conferma «Ottima opportunità per entrare a far parte della PA con tempi ridotti rispetto ai classici concorsi. Inoltre, l’iniziale scrematura fatta con la preselettiva ha messo gli enti nella condizione di confrontarsi solo con chi realmente è interessato alla posizione anche a livello logistico poiché gli idonei possono scegliere gli interpelli dei Comuni a cui partecipare secondo le proprie necessità e preferenze».

Anche il Segretario comunale di Cerea, comune che ha da poco concluso la fase di interpello e sta per finalizzare l’assunzione, si dimostra soddisfatto «Elenco di idonei è un modello semplice e immediato che coniuga le esigenze di trasparenza, neutralità e indipendenza, assicurando al Comune un parterre di idonei già motivato».

Mentre il Segretario comunale di Costabissara fa sapere «Con questa procedura gli Enti possono attingere rapidamente e senza sforzi organizzativi a una platea già motivata e qualificata». Infatti, per i neoassunti è riservato uno specifico percorso formativo in ingresso, in collaborazione con SDA Bocconi di Milano. Sempre da Costabissara «Contiamo sulla massima partecipazione al maxi bando 2023 non solo degli enti ma anche dei candidati della nostra regione così da avere una varietà di profili territorialmente diversificati».

Dati del bando 2022

60.000 candidature provenienti da tutte le regioni italiane. Di questi il 25% nella fascia d’età 18-30 anni, il 42% di 31-40 anni, il 26% di 41-50 e il 6% oltre i 51 anni.

18.000 candidati ritenuti idonei per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, anche stagionali.

465 Enti locali aderenti all’accordo aggregato, prevalentemente Comuni sotto i 100mila abitanti, anche capoluoghi e alcuni Consorzi di area vasta e Unioni montane. Tra gli enti aggregati: Biella, Pinerolo, Arese, Camaiore, Voghiera, Marostica, Santo Stefano di Magra, Barcellona Pozzo di Gotto, Augusta, Iglesias, Foggia, Lamezia Terme, Campobasso, Monterotondo, Mentana, Roseto degli Abruzzi, Panicale, Giugliano, Casoria, Sirolo, … v. elenco qui.

350 assunzioni in corso per vari profili professionali di cui il 44% di personale tecnico e specialisti.

97 neoassunti, quasi tutti a tempo indeterminato, di cui il 60% già insediati

30 giugno 2023 il Kickoff formazione neoassunti con SDA BOCCONI DI MILANO.