La fiorettista mestrina Martina Sinigalia bronzo in Coppa del Mondo Assoluti a Busan

Martina Sinigalia ha scelto una delle tappe più importanti della stagione, il Gran Prix FIE di Busan in Corea, per salire per la prima volta in carriera su un podio assoluto. Nella gara vinta dall’oro olimpico Lee Keefer sulla giapponese Sera Azuma, la fiorettista del Circolo Scherma Mestre in forza al Gruppo Sportivo dei Carabinieri ha disputato una gara da incorniciare chiudendo al terzo posto.

BUSAN – La gara dell’atleta veneta era iniziata già venerdì nella giornata dedicata alle eliminatorie. Dopo un girone interlocutorio da 3 vittorie e 3 sconfitte, l’allieva del M° Michele Venturini aveva raggiunto il tabellone principale grazie alla vittoria sulla padrona di casa Hyo Jin Hong per 15-7.

Ieri la giornata di Martina è iniziata subito con un derby con Francesca Palumbo, superata con un perentorio 15-1. Nel tabellone delle 32 è arrivato un altro successo netto -15-4- con Amita Berthier, atleta di Singapore che si allena a Notre Dame University negli Stati Uniti.

L’assalto di ottavi di finale le ha messo di fronte un’altra atleta veneta, la moglianese Erica Cipressa, superata per 15-9. Il match che valeva il podio, contro l’esperta tedesca Anne Sauer, è stato il più emozionante della gara: partita sotto 5-2, l’azzurra ha preso possesso dell’incontro ed è arrivata a condurre 13-8 prima di subire la rimonta della tedesca che ha pareggiato a quota 14. La zampata decisiva però l’ha messa Martina, assicurandosi così un posto sul podio. In semifinale è arrivata la sconfitta contro la giapponese Sera Azuma per 15-12. Martina Sinigalia ha diviso il terzo gradino del podio con un’altra azzurra, Alice Volpi, sconfitta in semifinale dalla vincitrice della gara.

Detto di Erica Cipressa, l’altra fiorettista veneta in gara, Martina Favaretto – vincitrice dell’ultima prova di Coppa del Mondo al Cairo – si è arresa all’ultima stoccata nel tabellone delle 32 al cospetto della cinese Yuting Wang.

Foil WOMEN In photo: SINIGALIA Martina Photo Augusto Bizzi

A Busan, oltre alla prova femminile è andata in scena la gara maschile con il successo azzurro di Alessio Foconi su Ka Long Cheung di Hong Kong, terzi il francese Maxime Pauty e l’americano Gerek Meinhardt. Davide Filippi per la seconda volta in stagione ha incrociato le lame con il compagno di sala alla Comini Padova Alexander Choupenitch. Come a Torino, anche in Corea è arrivata la vittoria del ceco per 15-12. Il tredicesimo posto finale permette, però, al vicentino di incamerare punti importanti per la classifica di Coppa del Mondo.

GRAND PRIX DI FIORETTO FEMMINILE – Busan (Corea), 19 marzo 2023

Finale

Kiefer (Usa) b. Azuma (Jpn) 15-3

Semifinali

Azuma (Jpn) b. Sinigalia (ITA) 15-10

Kiefer (Usa) b. Volpi (ITA) 15-12

Quarti di finale

Sinigalia (ITA) b. Sauer (Ger) 15-14

Volpi (ITA) b. Erbert (Ger) 15-8

Kiefer (Usa) b. Batini (ITA) 15-7

Azuma (Jpn) b. Rhodes (Usa) 15-6

Tabellone da 16

Sinigalia (ITA) b. Cipressa (ITA) 15-9

Volpi (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-13

Batini (ITA) b. Guo (Can) 15-8

Tabellone da 32

Cipressa (ITA) b. Mancini (ITA) 15-10

Sinigalia (ITA) b. Berthier (Sgp) 15-4

Volpi (ITA) b. Chae (Kor) 15-6

Batini (ITA) b. Ueno (Jpn) 15-2

Wang (Chn) b. Favaretto (ITA) 15-14

Tabellone da 64

Sauer (Ger) b. Calissi (ITA) 15-8

Cipressa (ITA) b. Cheng (Hkg) 15-9

Mancini (ITA) b. Butruille (Fra) 15-11

Sinigalia (ITA) b. Palumbo (ITA) 15-1

Volpi (ITA) b. Blaze (Fra) 15-12

Dubrovich (Usa) b. Rossini (ITA) 15-12

Batini (ITA) b. Cristino (ITA) 15-6

Ueno (Jpn) b. Tangherlini (ITA) 12-10

Favaretto (ITA) b. Oh (Kor) 15-8

Classifica (128): 1. Lee Kiefer (Usa), 2. Sera Azuma (Jpn), 3. Alice Volpi (ITA), 3. Martina Sinigalia (ITA).

Le altre italiane: 7. Martina Batini, 12. Erica Cipressa, 20. Martina Favaretto, 22. Camilla Mancini, 33. Francesca Palumbo, 46. Anna Cristino, 55. Serena Rossini, 56. Elena Tangherlini, 60. Olga Rachele Calissi, 74. Beatrice Monaco.

GRAND PRIX DI FIORETTO MASCHILE – Busan (Corea), 19 marzo 2023

Finale

Foconi (ITA) b. Cheung (Hkg) 15-13

Semifinali

Cheung (Hkg) b. Meinhardt (Usa) 15-12

Foconi (ITA) b. Pauty (Fra) 15-4

Quarti di finale

Foconi (ITA) b. Rzadkowski (Pol) 15-11

Meinhardt (Usa) b. Massialas (Usa) 15-12

Cheung (Hkg) b. Shikine (Jpn) 15-12

Pauty (Fra) b. Choupenitch (Cze) 15-10

Tabellone da 16

Foconi (ITA) b. Luperi (ITA) 15-6

Choupenitch (Cze) b. Filippi (ITA) 15-12

Pauty (Fra) b. Marini (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Chamley-Watson (Usa) b. Garozzo (ITA) 15-11

Foconi (ITA) b. Ueno (Jpn) 15-11

Luperi (ITA) b. Bourtis (Usa) 15-11

Filippi (ITA) b. Hamza (Egy) 15-14

Marini (ITA) b. Ha (Kor) 15-9

Tabellone da 64

Kim (Kor) b. Macchi (ITA) 15-13

Garozzo (ITA) b. Abe (Jpn) 15-9

Cheung (Hgk) b. Lombardi (ITA) 15-8

Shikine (Jpn) b. Martini (ITA) 15-7

Foconi (ITA) b. Yunes (Ukr) 15-4

Luperi (ITA) b. Xu (Chn) 15-14

Filippi (ITA) b. Gu (Can)15-5

Ha (Kor) b. Bianchi (ITA) 15-6

Marini (ITA) b. Lechner (Aut) 15-3

Classifica (155): 1. Alessio Foconi (ITA), 2. Ka Long Cheung (Hkg), 3. Gerek Meinhardt (Usa), 3. Maxime Pauty (Fra)

Gli altri italiani: 9. Tommaso Marini, 13. Davide Filippi, 16. Edoardo Luperi, 17. Daniele Garozzo, 35. Filippo Macchi, 44. Guillaume Bianchi, 50. Tommaso Martini, 59. Giulio Lombardi, 69. Damiano Rosatelli, 84. Giorgio Avola, 108. Alessio Di Tommaso