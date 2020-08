Nuova ordinanza Regione Veneto: tampone obbligatorio a chi rientra da una vacanza all’estero.

Il presidente Zaia ha parlato oggi, durante la conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera (VE) della nuova ordinanza che rimarrà in vigore fino al prossimo 6 settembre. La misura adottata per contrastare il diffondersi del virus tramite potenziali positivi di ritorno dalle vacanze all’estero sarà il tampone obbligatorio e gratuito; questo varrà anche per chi va in vacanza in Croazia, Spagna, Malta e Grecia. I cittadini avranno l’obbligo di comunicare immediatamente il rientro dall’estero all’Ulss, pena una multa di mille euro.

Ci stiamo attivando nei punti di arrivo, come porti e aeroporti, con tamponi rapidi per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia – ha comunicato il Governatore del Veneto – La nostra priorità è la messa in sicurezza del nostro territorio.

Inoltre, Luca Zaia ha dichiarato sotto controllo i focolai recentemente scoperti, sempre a causa di rientri dalle vacanze all’estero di ragazzi, in particolare dei liceali del liceo Berto di Mogliano e ha tranquillizzato sulle loro condizione di salute.

Il Presidente ha risposto anche riguardo ad un presunto prelevamento dei bambini che presentassero, durante l’orario scolastico, sintomi simili all’influenza.

Sui social era apparsa recentemente la notizia, che appariva tratta dall’ultima normativa dello scorso 6 agosto, dove si legge: “Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o sintomi di infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento”. La notizia veniva data come se i genitori non potessero vedere il bambino malato e questo venisse isolato anche dalla famiglia destando un coro unanime d’indignazione.

Il Presidente Zaia ha sostenuto che un fatto del genere non potrebbe accadere in quanto lede la patria potestà.

