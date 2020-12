Nuova ordinanza di Zaia. Dalle 11 vietate consumazioni al banco. Da gennaio le prime vaccinazioni

Ed eccoci ad una nuova ordinanza in Veneto. E’ stato il Governatore Luca Zaia ad emanarla. E’ entrata in vigore da oggi .

Nella nuova ordinanza si fa divieto di consumare alimenti dalle 11 in piedi. Si potrà solamente effettuare consumazioni stando seduti.

Si impone la presenza di un solo cliente in negozi con meno di 40 metri quadrati, mentre per i negozi con superfici maggiori potrà essere presente un solo cliente ogni 20 metri quadrati di superficie.

Obbligo di mascherina anche se seduti al tavolo prima e dopo aver consumato.

Nei supermercati sarà permessa l’entrata ad una sola persona per nucleo familiare. Per gli anziani è consigliato di recarsi nei supermercati dalle 10 alle 12.

Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, Zaia ha precisato che questo è l’unico sistema per debellare il virus. Le vaccinazioni saranno fatte in tre fasi, tra gennaio e marzo sarà vaccinato il personale sanitario Rsa e categorie a rischio e super rischio, cioè over 80. Tra aprile e giugno verranno vaccinate le categorie a rischio moderato, da settembre toccherà a tutti i veneti che vorranno vaccinarsi.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti