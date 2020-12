Cantiere Vega-Via Torino: dal 14 al 23 dicembre corsia unica sulla SR11 in direzione Mestre

Veneto Strade Spa comunica con un’ordinanza che nell’ambito del cantiere Vega-SR11-Via Torino dalla mezzanotte di lunedì 14 e fino a mercoledì 23 dicembre 2020 si rende necessario ridurre ad una sola corsia la strada regionale SR11 in direzione Mestre, per consentire i lavori di sottoservizi e fondazioni del nuovo cavalcavia. L’area di cantiere sarà regolamentata da una serie di prescrizioni: abbassamento del limite di velocità a 40 chilometri orari, divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli e visibilità notturna del cantiere tramite apposita segnaletica a luci intermittenti. Veneto Strade informa che è stato deciso di anticipare la fase dei lavori durante l’attuale periodo di lock-down per evitare maggiori disagi nel prossimo mese di gennaio. Per far fronte a eventuali rallentamenti del traffico sarà esposta lungo il percorso un’apposita segnaletica con indicazioni di viabilità alternativa. Si consiglia di seguire le deviazioni su via Forte Marghera e viale Vespucci per raggiungere il centro di Mestre e di Marghera e la strada regionale 14, direzione Terraglio, per i veicoli diretti in tangenziale e autostrada. I flussi saranno monitorati attentamente per ridurre il rischio di incolonnamenti.

L’apertura dei cantieri che interesseranno l’area compresa tra il Vega, via Torino, Forte Marghera e San Giuliano, cui si accompagnerà anche l’allargamento della stazione ferroviaria di Porto Marghera, rientra nel più ampio intervento di realizzazione di nuova viabilità che garantirà un accesso più agevole e fluido alla macroisola Prima Zona Industriale di Porto Marghera, rivoluzionando di fatto il traffico che insiste su un’estesa porzione della città. L’intervento, per il quale sono stati stanziati 16.950.000 euro, prevede in particolare: la demolizione di entrambe le rampe esistenti “da” e “per” via Torino; il transito dei veicoli sulla Strada regionale 11 a 2+2 corsie in viadotto al di sopra della nuova rotatoria di collegamento alla zona industriale di Porto Marghera; la realizzazione di una seconda rotatoria sopraelevata e la creazione di una rampa di discesa per il collegamento diretto per Venezia; la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra le due rotatorie; la realizzazione di una rampa a senso unico a raso per il collegamento Venezia-rotatoria a raso.

