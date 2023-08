Nuoto, Campionati Italiani Junior. È doppio oro per Cristiana Stevanato

Alle piscine del Foro Italico di Roma, nella quinta e sesta giornata dei Campionati Italiani di categoria di nuoto junior e cadetti doppio oro per lo Stilelibero-Team Veneto, società associata alla Lisporteam360, con Cristiana Stevanato.

ROMA – La quinta giornata vede protagonista Cristiana Stevanato nella 4 x 100 misti junior salendo sul primo gradino del podio con Benedetta Boscaro ( Ve) , Irene Burato ( Vi) , Matilda Adda ( Vi) vincendo con il tempo di 4’16.03 mentre nella sesta giornata nuovo oro per Cristiana Stevanato nei 100 sl junior in 56.26 .

Gli altri risultati degli atleti allenati da Andrea Franconetti

Quarto posto per la 4 x 100 misti cadette con Anna Porcari( Stilelibero) , Martina Zanet ( Ve) , Giulia Palladin ( Vi), Aurora Masetto ( Ve), 5° posto per Anna Porcari 100 farfalla cadette in 1’00.86, 6° posto nei 50 dorso cadette per Emma Scomparin, 6°posto nei 4 x 100 misti cadetti con Marco Turco Bovolenta ( Stilelibero), Gianmarco Foglia( Ve) , Maurizio Soccal( Ve) , Francesco Toniolo ( Vi) in 3’51.71, 7° posto nei 200 sl juniores con Federico Mao in 1’52.43, 7° posto nei 400 misti junior con Simone Silveri, Andrea Finotto, Federico Mao ( Stilelibero), Ettore Miotti ( Vi) in 3’52.71. 10° posto nei 50 rana cadetti per Marco Turco Bovolenta.