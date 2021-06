Noventa di Piave. Arrestato commercialista per associazione di tipo mafioso

Rigettato il ricorso per Cassazione, la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione diventa definitiva. Arrestato commercialista per associazione di tipo mafioso.

Nel corso della mattinata di ieri, 25 giugno 2021, militari della Stazione Carabinieri di Noventa di Piave (VE) hanno rintracciato e notificato a A.D.C., classe 1972, gravato da pregiudizi penali e di polizia, commercialista, un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva.

L’uomo, che era sottoposto all’obbligo di dimora in Noventa di Piave nell’ambito del procedimento penale relativo alla presenza del clan dei Casalesi in Eraclea (VE), nel quale è accusato di essere il professionista di riferimento per sistemare gli affari della cosca guidata da Luciano DONADIO, è stato reperito presso l’ospedale di San Donà di Piave (VE) dove era ricoverato per motivi di salute e gli è stato notificato il provvedimento detentivo emesso il 23 giugno 2021 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino a seguito di una condanna divenuta definitiva per la pena della durata di 4 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso commesso in Cavaglià (BI), Dorzano (BI), Biella e territori limitrofi dal 2009 all’aprile 2019.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della sentenza pronunciata lo stesso giorno dagli Ermellini nella quale un capo d’imputazione a carico del commercialista è stato dichiarato estinto per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso presentato.

L’interessato, una volta dimesso, verrà quindi tradotto a cura della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di “Santa Maria Maggiore” per l’espiazione della pena detentiva così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Torino.

Nei suoi confronti è stata anche disposta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

