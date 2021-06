Mogliano. Chiuso il traffico per lavori dal 28 giugno al 2 luglio in via Rosmini ed adiacenti

Da lunedì 28 giugno lavori in via Rosmini e strade adiacenti per indagine sulle matrici ambientali dell’area. Si vuole capire se l’inquinamento trovato in un immobile abbattuto si sia esteso alle falde acquifere.

Le chiusure delle strade saranno le seguenti: 28 e 29 giugno chiusa via Carducci, 29, 30 giugno e 1 luglio chiusa via Rosmini, 30 giugno e 1, 2 luglio chiusa via Sciesa.

I lavori sono stati finanziati con 123 mila euro dai fondi del bando regionale vinto grazie al progetto fatto dal dott. Stefano Donadello.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti