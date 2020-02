Nordic Walking sulla piana del Cansiglio

La Strada facendo outdoor – Nordic Walking Treviso organizza un percorso ad anello sul Cansiglio per il prossimo 15 marzo.

Partenza dall’agriturismo Valmenera, per proseguire per il sentiero Alpago natura collegandosi al sentiero B passando per la Font pian d’erba (sentiero A) per ritornare alla malga Valmenera. Percorso caratterizzato da un continuo saliscendi, con tratti panoramici e tratti sotto i maestosi alberi di faggio, caratteristici di questo bosco, che produce un legname molto pregiato. Verso la fine dell’anello attraverseremo una zona frequentata dai cervi che, con un po’ di fortuna, potremo incontrare e vedere da vicino. Percorso quasi tutto sterrato.

PROGRAMMA

Difficoltà: medio/facile Lunghezza: 14 km Dislivello: 350 m

Durata: 3/4 ore

Quota di partecipazione: € 5

Note: si consiglia un abbigliamento a cipolla, calzature adeguate possibili brevi tratti scivolosi per fango.

Iscrizioni entro venerdì 13 marzo.

Attività per soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, potrai richiedere l’iscrizione all’inizio dell’escursione, portando la domanda socio (che ricevi in automatico via email iscrivendoti all’escursione) compilata e firmata.

