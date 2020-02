Il permafrost si sta sciogliendo. Il pericolo è grave ed imminente. Corriamo ai ripari

Si chiama termocarsismo ed è il fenomeno che si sta verificando nel permafrost. Il permafrost è un terreno ghiacciato che ricopre le regioni dell’estremo Nord Europa, della Siberia ed America settentrionale in prossimità del polo. Rappresenta circa il 20% delle terre emerse.

Il pianeta si sta riscaldando ed il permafrost subisce danni, si sta letteralmente sciogliendo con un fenomeno appunto detto termocarsismo. Nel permafrost si formano grossi buchi, pozze d’acqua e viene rilasciato nell’atmosfera un gran quantitativo di anidride carbonica e metano che contribuiscono ad accrescere il gas serra aumentando il riscaldamento globale.

Il permafrost è stimato che intrappoli 1.700 miliardi di tonnellate di carbonio. Si trova in questa situazione da più di seimila anni ed ora si sta sciogliendo. Questo fenomeno, molto lento sino a pochi anni fa, ora si è enormemente accelerato ed i pericoli sono molteplici.

Se il fenomeno andrà avanti, entro il 2.100, mantenendo l’aumento della temperatura media entro i 2 gradi, il permafrost si ridurrebbe del 24%. Se però le emissioni di gas serra continuassero a crescere al ritmo attuale il 70% del permafrost scomparirebbe.

Potrebbero essere rilasciate entro il 2.300 circa 100 miliardi di tonnellate di carbonio con danni incalcolabili per l’atmosfera e per la sopravvivenza dell’essere umano e degli animali.

Inoltre nello scongelamento del permafrost vengono liberati microbi di malattie da migliaia di anni intrappolati nel ghiaccio e sconosciuti, che circolerebbero sul pianeta provocando malattie alle quali non siamo più immuni.

Ci vorrebbero migliaia di anni per immobilizzarlo di nuovo. Purtroppo questo fenomeno si autoalimenta e sarà difficile fermarlo sarà solo possibile rallentarlo.

In conclusione, il pericolo è grave e solo noi possiamo fare qualcosa per salvare l’unico pianeta che abbiamo a disposizione. Come? Bloccando categoricamente le emissioni di gas serra su tutto il pianeta, passando all’uso totale delle energie pulite e rinnovabili.

Fonte: it.businessinsider. com

