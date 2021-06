Netta ripresa del Marco Polo. In aumento passeggeri e più voli

L’aeroporto Marco Polo di Venezia è in netta ripresa ed il traffico di velivoli si sta facendo ogni giorno più intenso.

Nel’ultima settimana la media passeggeri è stata di 8.500 giornalieri. Sono state riattivate le tratte per Atene, Tunisi, Casablanca e Dusseldorf. Nuove tratte sono in arrivo per Nantes, Minorca, Heraklion, Berlino.

Ripresa anche dei voli intercontinentali. Dal 1 luglio al via il collegamento con Dubai, dal 3 i voli per New York ed il 6 per Atlanta.

Fonte: il Resto del Carlino

