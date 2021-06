Turismo eco sostenibile. Partono gli eco battelli di Venetiana alla scoperta della Serenissima sul Canale della Giudecca. Venezia rinasce grazie al made in Italy

Visitare le bellezze di Venezia e solcare la laguna a bordo di battelli eco sostenibili, con la compagnia di audioguide d’eccezione. Partono oggi, 25 giugno 2021, le crociere in eco battello di Venetiana che rivoluzionano l’idea di tour hop on hop off. «Abbiamo immaginato e progettato un battello innovativo – spiega Venetiana -. Oltre a essere un’imbarcazione comoda ed elegante, naviga con un nuovo scafo brevettato che riduce il moto ondoso, che mina la stabilità delle fondamenta di Venezia».

È proprio nel segno della sostenibilità che nasce questo progetto, frutto della collaborazione tra il gruppo Autoguidovie, hotel Senato Milano, Dolomitibus e Veneziana Motoscafi. I battelli di ultima generazione utilizzati da Venetiana, infatti, presentano ampie vetrate e spazi all’aperto e rispettano l’ambiente fragile in cui navigano. Lo scopo è proprio quello di creare un servizio turistico che sia un’esperienza a tutto tondo alla scoperta di Venezia e della sua laguna, interagendo con il tessuto locale nel rispetto dell’ambiente.

Ad accompagnare il viaggio, tramite App dedicata, quattro audioguide con sette percorsi diversi con oltre 120 punti di interesse. La prima, da ascoltare a bordo, segue il percorso della crociera e racconta Venezia attraverso i luoghi e i monumenti di passaggio. Altre tre guide, una realizzata dallo scrittore e performer Alberto Toso Fei, propongono itinerari ricchi di storia e curiosità da scegliere quando si scende dal battello. La quarta audioguida, per i bambini, porta la firma dell’illustratore Nicola Padovani, e si concretizza in una caccia al tesoro per aiutare il leone alato di San Marco, simbolo della Serenissima, a ritrovare il suo inseparabile libro dorato.

«Ci siamo proposti di creare un servizio turistico che non sia solo un trasporto, ma un’esperienza a tutto tondo di Venezia e della sua laguna, in grado di ispirare i visitatori a interagire con il tessuto locale. – dichiara l’Azienda -. Un progetto in armonia con Venezia e con il territorio che la circonda».

Il servizio di Venetiana si compone di due linee: la A e la B. La prima parte dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, punto di arrivo della maggior parte dei visitatori, ferma a San Marco, Lido, Murano, Torcello e Burano. Il biglietto, da 24 o 48 ore, prevede agevolazioni per famiglie e bambini. Durante la validità del biglietto è possibile salire e scendere dal battello quando si desidera. Le guide possono essere scaricate gratuitamente tramite l’App e ascoltate con i propri auricolari anche in modalità offline.

Per prenotare online ed avere maggiori informazioni sugli itinerari consultare il sito web di Venetiana: https://www.venetiana.it/it

