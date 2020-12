Natale chiusi in casa, vietati gli spostamenti

Emanato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Zona rossa in tutta Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, arancione nei giorni lavorativi.

Ecco i divieti:

Divieto di spostamento allonterno del proprio comune, divieto di spostamento tra comuni, tra regioni e province. Eccezioni: sono permessi spostamenti tra comuni limitrofi al di sotto dei 5 mila abitanti e per un raggio massimo di 30 chilometri e non tra copoluoghi di provincia. Spostamenti permessi solo per motivi di lavoro e di salute.

Chiusura di bar ristoranti salvo che per asporto. Chiuse tutti i negozzi tranne gli alimentari e quelli di prima necessità come farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, parrucchieri e lavanderie .

Si potranno ricevere al massimo 2 persone nom conviventi dalle 5 alle 22, i figli al di sotto dei 14 anni, i disabili. Permessa attivita motoria individuale e le funzioni religiose fino alle 22. Spostamenti sempre con autocertificazionecon con motivi ritenuti validi.

