La banda della ruspa ha colpito ancora. Questa volta ha preso di mira la colonnina self service del distributore Q8 di Ponte della Priula.

Rubato l’incasso di giovedì.

La banda ha divelto con la benna di un escavatore la colonnina e poi è fuggita con un furgone.

I due mezzi usati per il colpo eran stati rubati a Cervignano del Friuli.

Molti i colpi messi a segno ultimamente in Veneto dalla banda, sempre con la stessa modalità.

