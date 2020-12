inonnidelgirasole: una cartolina o un disegno per i residenti della Comunità-Alloggio “Il Girasole” di Varago

Età media 90 anni, stanno tutti bene e tutti insieme risiedono a Varago di Maserada sul Piave. Sono gli ospiti della Comunità-Alloggio “Il Girasole”, che di recente hanno lanciato un appello ai bambini di tutta Italia.

“Possiamo chiedervi di riempire le nostre giornate con qualche messaggio dal mare, dalla montagna, dalla pianura, dalla campagna per farci sentire un po’ meno isolati in questo periodo particolare per tutti ma soprattutto per noi?”

In questo periodo storico è importante – e bello! – fare rete e aiutarsi l’un l’altro. Con questo spirito anche la nostra Redazione risponde alla chiamata di questi nonnini, per far sì che il loro messaggio raggiunga quante più persone possibili, disposte a dedicare un po’ del loro tempo, o della loro arte, per inviare una cartolina o per realizzare un disegno da spedire a:

Comunità Alloggio “IL GIRASOLE”

Via Guglielmo Marconi, 2

31052 Varago di Maserada sul Piave (TV)

L’iniziativa, già condivisa da un sacco di persone tramite i Social, sta raccogliendo un ampio riscontro. Grazie all’impegno di uno dei nostri redattori sono già arrivate un sacco di adesioni da Milano, Caserta, Firenze, Roma e Venezia, e presto la struttura si riempirà di bellissime foto di paesaggi e di disegni carichi di colore.

Anche noi vi invitiamo a partecipare, dando voce all’iniziativa e promuovendo l’hashtag #inonnidelgirasole.

Nonna Lisetta e la titolare Luisella Cappellazzo

Per gestire con maggiore serenità la pandemia, la struttura si è adoperata già da tempo per dotare i suoi ospiti di un tablet attraverso cui videochiamare i propri parenti. Inoltre non mancano i calorosi saluti dalla finestra, ai figli e ai nipoti che di lì passano per una visita. Un modo semplice e umano di far avvertire la solitudine il meno possibile.

In attesa di poter tornare ad abbracciare i propri amici e parenti, gli ospiti si intrattengono come possono: leggendo, chiacchierando e sferruzzando. Ecco infatti nonna Lisetta, la centenaria, mentre lavora ai ferri per rivestire le palline da appendere all’albero di Natale.

Nonna Lisetta, 100 anni, mentre riveste ai ferri le palline dell’albero di Natale

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti