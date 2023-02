Nasce Silcart Kids, corsi e laboratori per bambini da 0 a 11 anni

Il nuovo servizio amplia il pacchetto di welfare dell’azienda trevigiana. Corsi gratuiti per gli oltre 150 dipendenti, ma aperti anche a tutta la comunità.

CARBONERA – Silcart Spa, l’azienda trevigiana specializzata nella produzione di materiali da costruzione, lancia un nuovo servizio di welfare aziendale. È nata infatti Silcart Kids, la nuova proposta rivolta a tutti i bambini di età compresa tra 0 a 11 anni e ai loro genitori. A partire dal mese di febbraio, presso lo stabile di via Piave 17 a Pezzan di Carbonera (TV), grazie a un accordo di collaborazione con il nido di famiglia della rete Tagesmutter “Le prime radici” gestito dall’educatrice Elena Fioretti, si terranno corsi e laboratori di musica e danza terapia, massaggio infantile, teatro per bambini e yoga. I più piccoli potranno imparare l’arte del riuso, anche attraverso laboratori nei quali verranno utilizzati materiali da riciclo. Il nuovo servizio sarà gratuito per gli oltre 150 collaboratori di Silcart, ma aperto anche a tutta la comunità.

“Siamo davvero felici di offrire questo nuovo servizio destinato ai bambini e ai loro genitori – dichiara il Presidente di Silcart Spa Giovanni Faotto – Si amplia così il pacchetto di welfare, inaugurato lo scorso anno, che prevede oltre a incentivi volti a supportare il caro vita, anche buoni carburante da 200 euro e un servizio di delivery di frutta e verdura. Questa proposta vuole rappresentare un sostegno concreto per tutte le nostre famiglie con bambini. Se è vero che anche in Veneto la percentuale legata alla denatalità continua a salire è perché spesso le famiglie non si trovano nelle condizioni economiche e lavorative per poter affrontare un passo simile. Anche per questo nel tempo ci piacerebbe poter trasformare il servizio in un vero e proprio nido aziendale”.

Silcart, che nel 2022 ha festeggiato i suoi 53 anni dalla fondazione (ricevendo dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale) non solo concederà l’immobile alla rete dei nidi di famiglia e servizi per l’infanzia ad uso gratuito, ma si occuperà anche di sostenerne i costi energetici.

“Crediamo che questo servizio possa rappresentare un’occasione anche per il territorio in cui Silcart opera da tanti anni – chiude Faotto – Siamo un’impresa che lavora in tutto il mondo, il 92 % del nostro fatturato infatti è dato dall’export. Il nostro sguardo però è sempre rivolto alla nostra comunità che ci ha fatto crescere e alla quale vogliamo sempre restituire valore”.