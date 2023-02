“Moda e pubblicità in Italia 1890-1950” al Museo Salce

TREVISO – Il Museo nazionale Collezione Salce (Santa Margherita, via Reggimento Italia Libera) propone Racconti di moda, un ciclo di incontri di approfondimento in occasione della mostra “Moda e pubblicità in Italia 1890-1950”.

I primi due appuntamenti sono a cura dell’hub creativo Modapuntocom. Seguiranno altre date, in collaborazione con aziende ed esperti del settore moda.

Sabato 25 febbraio, ore 15.00

ALLE ORIGINI DELLA MODA ITALIANA. DAL FASCISMO AL DOPOGUERRA, UN’INARRESTABILE ASCESA

a cura di Michele Vello

L’incontro si propone di raccontare la storia del costume dal periodo fascista fino al 12 febbraio 1951, giorno in cui a Firenze un gruppo di creatori di moda, coordinati da Giovanni Battista Giorgini, si presentò alla stampa estera segnando la nascita di una moda (davvero) italiana.

Sabato 11 marzo, ore 16.30

MODA E PUBBLICITÀ . DAL MANIFESTO A INSTAGRAM

a cura di Giovanna Bandiera e Francesca Bonotto

L’intervento vuole esplorare il rapporto tra moda e pubblicità nel periodo compreso tra fine ‘800 e inizi ‘900, da un doppio punto di vista: quello delle tecniche pubblicitarie affiancato a quello della comunicazione di moda.

Biglietto di ingresso (visita esposizione e conferenza)

7 euro | 2 euro (giovani dai 18 ai 25 anni)

Prenotazione consigl​iata: [email protected]

Locandina

I curatori

Giovanna Bandiera

Docente di Linguaggi e strategie dell’advertising, Coordinatrice Terza Missione e Responsabile Corporate & Partnership del Dipartimento di Comunicazione dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia-Verona (IUSVE). Proviene da una formazione e da esperienze lavorative nel design della comunicazione e nella pedagogia sociale.

Francesca Bonotto

Art Director, negli ambiti della moda, del sociale e dell’arte e docente di Creative & Fashion Lab e Storia della comunicazione di moda all’lstituto Universitario Salesiano di Venezia-Verona (IUSVE). Ha collaborato con alcune emittenti radiofoniche nella curatela e nella conduzione della rubrica ModaPuntoCom, dedicata alla comunicazione di moda (prevalentemente etica e sostenibile), oggi blog personale e professionale. Dal 2021 è giornalista e collabora con alcune testate di settore. Ricopre il ruolo di communication consultant e consulente per la formazione e i rapporti con il territorio per alcune fashion school e fashion academy.

Michele Vello

Laureato in storia dell’arte all’Università di Udine, è docente di Fashion Trend and Research all’ ITS Eyewear Product Manager, curato della Fondazione ITS Cosmo di Padova e l’ente Certottica di Longarone. Grafico ed esperto di storia del costume, ha collaborato con musei italiani e stranieri per la realizzazione di presidi didattici (Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia e Gemäldegalerie di Dresda). Ha curato l’allestimento e il riordino espositivo di costumi e tessili per il Museo Civico di Bassano del Grappa (sezione Tito Gobbi e Storia della Città) e il Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore. Dal 2016 si occupa di divulgazione della storia del costume per associazioni culturali in Veneto. Ha collaborato con GTI in Veneto e Umbria.