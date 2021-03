Nasce “Made OnLife – in Venice”: Comune di Venezia e Facebook insieme per affiancare le attività economiche e produttive nella trasformazione digitale

Dalla collaborazione tra Comune di Venezia, Facebook Italia e Fondazione Mondo Digitale, nasce il progetto pilota “Made OnLife – in Venice”, che ha come obiettivi guidare le piccole realtà commerciali e produttive del Comune di Venezia alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione, promuovere e sostenere concretamente la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e saldare la collaborazione tra pubblico e privato.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con il Comune di Venezia e Fondazione Mondo Digitale al progetto Made OnLife – in Venice, nato dall’interesse comune nel supportare, in questo difficile momento, la ripresa economica delle piccole realtà commerciali del territorio – dichiara Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia. – Facebook è da sempre impegnata a sostenere le piccole e medie imprese italiane, spina dorsale dell’economia e cuore pulsante della nostra piattaforma e siamo convinti che la formazione e il supporto alla digitalizzazione, parte integrante di questo progetto, siano il modo migliore per farlo”.

Il progetto si articolerà in tre percorsi:

Videolezioni e risorse on demand accessibili a tutti gli attori economici del territorio selezionati per approfondire strumenti e tecniche di comunicazione digitale: dall’uso dei social network per valorizzare i propri prodotti al merchandising digitale nel fablab.

Webinar interattivi, di livello base e una di livello intermedio per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete.

Selezione di tre aziende per lo sviluppo di “case study” più approfonditi con il coinvolgimento di giovani studenti.

“Tradizione e innovazione hanno sempre avuto a Venezia un ruolo fondamentale – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – e, grazie a questo progetto, la Città si dimostra essere, ancora una volta, luogo di sperimentazione e progresso. Fin dai tempi della Serenissima i veneziani hanno fatto in modo che dall’ingegno e dalla scienza si costruissero occasioni per la crescita della Città. Oggi con quello stesso spirito accogliamo questo progetto, nato dalla collaborazione con Facebook Italia e Fondazione Mondo Digitale, e che consentirà alle nostre piccole realtà commerciali e produttive di avere a disposizione nuovi strumenti comunicativi. Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo continuiamo a guardare fiduciosi al futuro e lavoriamo per sostenere il commercio con tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione. Un impegno concreto che acquisisce ancor più significato in quest’anno che vedrà la Città protagonista delle celebrazioni per i 1600 anni dalla sua Fondazione. Venezia si conferma così essere la più antica città del futuro”.

I dettagli del progetto verranno approfonditi il 18 marzo alle ore 11, in modalità telematica, in una conferenza stampa con l’assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga, l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, Mirta Michilli direttrice Generale Fondazione Mondo Digitale, Angelo Mazzetti responsabile rapporti istituzionali Facebook, Alberto Bozzo direttore Sviluppo Mercati di Vela Spa e manager del distretto del commercio di Mestre e polarità.

