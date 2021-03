Bando “Welfare”, a Marghera il via al progetto ‘Costruire una comunità signific-attiva’. Venturini: “Finalizzato a realizzare una rete di sostegno tra le agenzie educative e assicurare un punto di riferimento per le famiglie più fragili”

Progetti e attività di animazione territoriale nelle aree più vulnerabili della città, prosegue l’impegno delle 12 associazioni beneficiarie dei contributi nell’ambito del Bando “Welfare di Comunità”, che rientra nel programma “La città SIcura di sé”. In questi giorni partirà a Marghera il progetto ‘Costruire una comunità signific-attiva’, a cura dell’associazione Volontari del Fanciullo OdV e in collaborazione con Istituto Comprensivo Baseggio, Istituto Comprensivo Grimani e Parrocchia della Resurrezione.

“Il progetto – evidenzia l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – è finalizzato a costruire una rete di sostegno tra le agenzie educative del territorio per assicurare un punto di riferimento per le famiglie più fragili e la promozione della solidarietà e del volontariato nei progetti di integrazione, con ciò aggiungendo un importante contributo alla piena realizzazione di una città accogliente e solidale anche soprattutto nei confronti dei più deboli”.

Dal 15 marzo, inoltre, hanno preso il via le attività con i minori e quelle formative rivolte ai genitori. Il percorso di sostegno alla genitorialità sarà implementato con due incontri formativi realizzati online e aperti a tutti i cittadini, sul metodo educativo di Casa Nazareth e sull’uso del cellulare e del tablet da parte dei minori (Internet e i rischi della rete), entrambi tenuti da professionisti.

Le associazioni stanno operando in partenariato con un variegata gamma di realtà associative e gruppi informali, che interessano tutte le aree territoriali previste dal Bando Welfare, coprendo la gran parte del territorio comunale, l’isola di Pellestrina, la Giudecca, zone diverse sia del Centro Storico sia della terraferma (Marghera, Cipressina, Trivignano).

I progetti selezionati sono cofinanziati dall’Unione europea-Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città metropolitane 2014-2020. Il Comune di Venezia attraverso il Bando “Welfare di Comunità” assegnerà alle associazioni vincitrici la somma totale di 179.021 euro.

Le attività che sono state avviate ed in parte realizzate negli scorsi mesi da parte delle associazioni beneficiarie sono: il progetto Park Cre’attivo presso il parco di Villa Querini a Mestre (Ass. Macaco); l’Atelier di prossimità, a cura di AEres-Venezia per l’altraeconomia; Insieme a S.Elena (sport-cultura-salute) proposto dall’associazione Chiostro a S.Elena in partenariato con altre associazioni; il progetto Venezia Genti proposto dall’associazione Red Carpet for All; Musica per Tutti della Banda Musicale di Pellestrina; il progetto ViviTrivi dell’associazione San Marco di Trivignano; il progetto Servizi di Qualità e Rotte per l’Inclusione delle Acli Provinciali di Venezia ed infine il progetto Ve.C.I. dell’associazione Passacinese.

In merito al progetto che prenderà il via a Marghera, possono essere richieste maggiori informazioni attraverso l’indirizzo email: [email protected] Per gli interessati è disponibile anche il seguente contatto telefonico: 041-5440796.

