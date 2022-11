Musei Civici di Venezia: aperture straordinarie e prolungate per le festività 2022

Dalla metà di novembre e per le prossime festività, l’Amministrazione comunale e i Musei Civici di Venezia hanno nuovamente programmato aperture straordinarie e prolungate. Un Natale e un Capodanno che porteranno a Venezia una variegata offerta culturale in laguna e in terraferma.

Palazzo Ducale, Museo Correr e Museo del Vetro sempre aperti per dare la possibilità di visitare, 365 giorni all’anno, le opere più importanti e rappresentative del patrimonio culturale della città in luoghi unici e accoglienti. Continua e raddoppia anche l’iniziativa Musei in festa, con le giornate dedicate ai cittadini della Città Metropolitana, per rafforzare la condivisione con la città allargata delle bellezze, della cultura e della storia conservata nei bellissimi musei

“Quelle del 2022 – commenta Luigi Brugnaro – saranno feste che vivremo finalmente in sicurezza con le nostre famiglie e con gli amici ed è per questo che daremo la possibilità di visitare i nostri musei aprendoli il più possibile, a Natale, a Capodanno, in alcuni giorni di chiusura al pubblico, e prolungandone l’orario di visita per alcune serate. I musei sono un patrimonio unico al mondo, che ci consente di apprendere ed imparare per progettare il futuro, ricostruendo un legame con il nostro territorio, che tutto il mondo viene a visitare. Vogliamo rafforzare sempre più l’offerta culturale alla città lagunare e portare anche in terraferma iniziative che nascono dal nostro patrimonio culturale civico, come al Centro Culturale Candiani a Mestre, dove è in corso una mostra con protagoniste le Avanguardie e Kandinsky che ha già accolto più di 10.000 visitatori nel solo primo mese e mezzo di apertura. Sono passi che vanno nell’ottica di cogliere delle occasioni, di dialogare con il territorio e portare la cultura in mezzo alla gente”.

“Grazie all’Amministrazione comunale – aggiunge la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia Mariacristina Gribaudi – le feste saranno accompagnate dai nostri Musei, confermando e rafforzando il programma offerto al pubblico che è stato premiato dall’interesse e dal numero dei visitatori sia per le collezioni permanenti sia per la ricca offerta di attività, da quelle educational a quelle di mostre temporanee. Il nostro patrimonio è a disposizione dei veneziani e di tutti quelli che amano e ammirano la nostra città e perciò la visitano, consapevoli delle sue millenarie fragilità e della sua altrettanto antica capacità di rinascita. Un’occasione per vivere la cultura e l’arte della Città più bella del Mondo! Vi aspettiamo numerosi”.



Programma prossime aperture straordinarie e prolungate

NOVEMBRE

Domenica 20 novembre : Musei in festa

: Musei in festa Lunedì 21 novembre: apertura tutti i musei, Centro Culturale Candiani incluso

DICEMBRE

Giovedì 1 dicembre : Musei in festa

: Musei in festa Venerdì 9 dicembre : orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00

: orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00 Sabato 10 dicembre : orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00

: orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00 Venerdì 23 dicembre : orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00

: orario prolungato Palazzo Ducale e Museo Correr fino alle 21.00 Domenica 25 dicembre : apertura tutti i musei, ad eccezione del Centro Culturale Candiani

: apertura tutti i musei, ad eccezione del Centro Culturale Candiani Lunedì 26 dicembre : apertura tutti i musei, Centro Culturale Candiani incluso

: apertura tutti i musei, Centro Culturale Candiani incluso Giovedì 29 dicembre: Musei in festa

GENNAIO