MOUNTAIN BIKE: il 15 febbraio aprono le iscrizioni di All Around eMTB, quattro giorni di pura adrenalina

La data è certa: il 15 febbraio 2022 apriranno le iscrizioni per la prima edizione di All Around eMTB, l’unica gara a tappe italiana dedicata esclusivamente alle e-mountainbike, in un format dal sapore adrenalinico e di forte aggregazione.

La competizione, in programma dal 5 al 9 luglio 2022, toccherà quattro affascinanti località della Valle d’Aosta per altrettante tappe, in un percorso circolare di 200 chilometri che ha partenza e arrivo a Cogne, e che farà sosta notturna a Gressoney, Antey-Saint-André e Valpelline. Ci si potrà iscrivere anche solo alle ultime due tappe, nella versione breve di 100 chilometri. A rendere speciale il percorso sarà il continuo contatto con le montagne più famose delle Alpi: il tracciato è stato disegnato perché ogni giorno ci sia il superamento di almeno un colle oltre i 2700 metri, con vista sui più famosi 4000 della Valle d’Aosta, dal Gran Paradiso al Monte Rosa, sfiorando il Cervino e con vista sul Monte Bianco. Il percorso di gara presenta tratti tecnici con distanze giornaliere di 50 chilometri circa e un dislivello medio di 2.000 metri D+.

Il cuore nevralgico della manifestazione sarà l’All Around Camp, il villaggio dotato di una grande tenda a vela che ospiterà l’Après Course dove i biker troveranno ristoro con prodotti tipici valdostani e birra, oltre all’assistenza meccanica al termine di ogni tappa. E poi tanta musica, perché sarà il momento conviviale della giornata, in attesa della classifica di tappa e del briefing giornaliero.

FORMAT DI GARA

Gara per sole mountain bike elettriche iscritta al calendario Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, la All Around eMTB si colloca nel settore Enduro di tipologia Marathon. Ogni tappa prevede la partenza in linea di tutti i partecipanti e, a metà percorso, il tempo verrà fermato: qui è obbligatoria una sosta in un rifugio per permettere ai biker di ristorarsi, riposarsi e di caricare la batteria della propria bici. Ogni concorrente deve ripartire per la seconda parte della frazione dopo un’ora ed entro due ore dall’inizio della sosta.

Per affrontare al meglio l’ambiente alpino, ai partecipanti è richiesto un equipaggiamento adeguato, necessario a pedalare in sicurezza ad alta quota e in condizioni metereologiche variabili.

I concorrenti dovranno essere totalmente autosufficienti, sia nella gestione della batteria, del vestiario e delle riserve idriche, che nelle piccole riparazioni del proprio mezzo, che dovrà essere preservato con la cautela necessaria per portare a termine in sicurezza le quattro tappe.

Ma non solo: ai biker iscritti a All Around eMTB è richiesto di sapersi orientare seguendo la traccia GPS, perché il percorso sarà segnalato solo nei punti specifici.