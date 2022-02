Staffetta non stop in Canal Grande per Marco Zennaro

#SosteniamoMarco. Solidarietà per Marco Zennaro, l’ingegnere veneziano bloccato a Khartum, in Sudan, da dieci mesi. La città lagunare si mobilita dopo un appello corso nei social.

Questa mattina, alle 11, è partita la staffetta lungo il Canal Grande. Si concluderà domenica alla stessa ora, davanti al Municipio veneziano.

24 caorline per 24 ore consecutive, giorno e notte. Partenza e arrivo, il pontiletto del Comune in Riva del Carbone. La staffetta non stop si concluderà domenica 13 alle ore 11 alla presenza della famiglia di Marco.

Le adesioni sono tantissime, sia da parte dei residenti, sia di associazioni e istituzioni.

Dal Lido a Venezia il coro è unanime: teli bianchi con le scritte “Marco libero” e “Forza Marco” tappezzano la città, uno striscione campeggia all’Arsenale “coraggio Marco ti aspettiamo presto”.

La solidarietà per il 47enne veneziano bloccato in Sudan per quella che doveva essere una semplice controversia commerciale ha messo ai remi la Canottieri Giudecca, il Venezia Rugby piuttosto che la presidente del Consiglio Comunale e il Vicesindaco di Venezia, alcuni consiglieri, il vicepresidente della Municipalità Venezia Murano Burano, la Bucintoro, l’Ordine degli Ingegneri, la Remiera Francescana, i Gondolieri, solo per citarne alcuni.

Malgrado i procedimenti penali contro Marco Zennaro, a oggi, siano caduti, a tenere lontano dalla famiglia il veneziano è un’appendice civile, che allunga forzatamente i tempi di permanenza in Sudan.

Venezia però non si arrende, così come ha fatto in tutti questi mesi. Una città intera attende il ritorno di Marco, e glielo ricorda in tutti i modi possibili.

Gli staffettisti:

Sabato 12 febbraio

ore 11 – Emanuele, Diana, Adriano ak, S.Sorace, Vitaliano, Barrichello

ore 12 – Canottieri Giudecca: Orietta, Diana, Lucia, Nicoletta, Mariapia, Sibylle

ore 13 – Daniele R., Toni F., Daniele Z. Gianluigi C., Manuela S., Ardita O., Federica R., Lara M. (Venezia rugby)

ore 14 – Rogliani G + 5 (equipaggio Istituto Marinelli Fonte)

ore 15 – Eugenio Z., Marzia B. e allievi della Canottieri Giudecca Diego, Thomas, Marta e Giulia

ore 16 – Vito, Giovanna Z., Lombardo Sara M., Gianfranco Magris., Rossana N.

ore 17 – Sandolisti

ore 18 – Comune di Venezia, Claudio Carrettin (organizzatore con il mondo delle regate e il supporto di Marco Franzato), Ermelinda Damiano (presidente Consiglio comunale), Andrea Tomaello (vice sindaco), Giovanni Giusto (consigliere delegato alle tradizioni), Francesca Rogliani e Aldo Reato (consiglieri comunali), Lorenzo Pacagnella Vicepresidente Municipalità Venezia Murano Burano

ore 19 – Tullio, Federica, Alessandro, Matteo, Otta, Davide Ferrante

ore 20 – Renzo+5

ore 21 – Massimiliano ed Alessandra, Natalia, Chiara, Cesare, Gabriella

ore 22 – Bucintoro

ore 23 – Ingegneri

ore 24 – Club nautico: Luisa, Alessandro V., Stefy Z., Monica, Giovanna, Elena

Domenica 13 febbraio