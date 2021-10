Montanariello (PD): “Monopattini elettrici, servono regole uniformi a livello nazionale e il Governo se ne sta già occupando”

“Il Pdl statale presentato dalla maggioranza parte da un’esigenza legittima ma dà una risposta se non sbagliata quanto meno parziale. Serve una regolamentazione urgente ma a livello nazionale, intervenendo in maniera armonizzata tra le varie esigenze, non iniziative in ordine sparso. Il Governo se ne sta già occupando e c’è anche un Ddl presentato da due parlamentari veneti del PD. I cittadini hanno bisogno di risposte, non di provvedimenti bandiera”. Così Jonatan Montanariello, consigliere dem e correlatore di minoranza sul ‘Testo unificato delle proposte di legge statale 5 e 6, da trasmettere al Parlamento Nazionale sulle regole per la circolazione dei monopattini elettrici’ su cui tutta l’opposizione si è astenuta.

“Dobbiamo promuovere la mobilità sostenibile soprattutto in ambito urbano e i monopattini elettrici, così come le biciclette a pedalata assistita, sono uno strumento valido. Sicuramente il loro uso va regolamentato e vanno combattuti gli abusi; la sicurezza stradale sia di chi li utilizza come dei guidatori di altri mezzi e dei pedoni è importante: dal casco ai limiti di velocità, passando per la copertura assicurativa. Ma occorre un intervento a 360 gradi che coinvolga anche il Codice della strada. Questo Pdl non aggiunge niente: ringraziamo, senza retorica, la relatrice, ma non è quello che serve”.