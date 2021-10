DDL Zan, mozione Fratelli d’Italia: “Norme già esistenti”. Speranzon: “Contrari a limitare la

libertà di espressione. Legge di propaganda che non dà nuove tutele”

Aggravanti già presenti nel codice penale e proposte liberticide frutto di un atto di propaganda

politica : è su queste basi che poggia la mozione presentata oggi in Consiglio Regionale dal gruppo

di Fratelli d’Italia e sottoscritta da tutti i consiglieri FdI contro il DDL Zan. Ad illustrare il testo è il

primo firmatario e capogruppo, Raffaele Speranzon: “La Costituzione tutela tutti gli individui,

indipendentemente dalla razza, dal sesso e dalle condizioni personali e sociali; il codice penale già

non presenta vuoti normativi in caso di delitti compiuti per motivi fondati sul sesso, sul genere,

sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Perché la sinistra, invece di

pensare a limitare le libertà dei cittadini italiani, non si preoccupa di tutti quei paesi nel mondo

dove non c’è alcuna legge che tutela le vittime di reati discriminatori? Già in estate, con una

risoluzione che chiedeva al Governo di condannare quegli stati dove la condotta sessuale può

portare a condanne gravissime, condannavamo il doppiopesismo della sinistra e ad oggi non è

cambiato nulla”.

“Siamo di fronte ad un puro atto di propaganda politica, che rispetto a quelle già esistenti non dà

nessuna nuova tutela alle persone che dice di voler difendere e che si rivela quindi del tutto

superflua.” evidenzia Speranzon. “Si vuole portare avanti un provvedimento che limita fortemente

le libertà di pensiero e di parola: si tratta di una proposta di natura liberticida e censoria, che

sostiene la dittatura del pensiero unico, soprattutto nell’articolo 4 quando – parlando di

pluralismo e libertà – pone invece dei paletti al libero pensiero. Per questo chiediamo alla Giunta

Regionale di farsi portavoce con il Parlamento del dissenso del Consiglio verso una norma

suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di

associazione, la libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà

religiosa”.

La mozione è stata approvata a maggioranza nel tardo pomeriggio grazie ai voti favorevoli di FdI,

Lega, Forza Italia e Lista Zaia

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto