Monsignor Moraglia nominato dal Papa membro del Dicastero per la Cultura e l’educazione

Mons. Francesco Moraglia è nato a Genova il 25 maggio 1953 ed è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1977, dottore in Teologia Dogmatica. Dal 31 gennaio 2012 è il 48º Patriarca di Venezia.

VENEZIA – Nato a Genova, è stato uno degli “angeli del fango” durante l’alluvione che colpì Genova nel 1970 quando, allora diciassettenne e studente liceale, trascorse insieme a tanti suoi coetanei più settimane a spalare fango nelle zone alluvionate della città.

Il Dicastero per la Cultura e l’Educazione è costituito dalla Sezione per la Cultura, dedita alla promozione della cultura, all’animazione pastorale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dalla Sezione per l’Educazione, che sviluppa i principi fondamentali dell’educazione in riferimento alle scuole, agli Istituti superiori di studi e di ricerca cattolici ed ecclesiastici ed è competente per i ricorsi gerarchici in tali materie. Sostiene anche il dialogo intellettuale con il mondo laico o non cristiano.

“Esprimo le mie felicitazioni a monsignor Francesco Moraglia per la prestigiosa nomina e gli auguro buon lavoro. Sono certo che saprà dare un prezioso contributo come membro dell’importante dicastero per competenza e sensibilità ma anche per il suo ruolo di Patriarca di Venezia, città che è simbolo universale di cultura, di studi e di dialogo”, si è congratulato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.