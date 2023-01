Molestie nei luoghi di lavoro: focus di Provincia e Consigliera di Parità domani al Sant’Artemio

Mobbing, stalking, violenze di genere: quali sono, come si manifestano e cosa fare. Incontro di approfondimento sul tema domani, 19 gennaio, a Treviso.

TREVISO – Molestie e violenze nei luoghi di lavoro, quali sono, come si manifestano e cosa fare: domani, venerdì 20 gennaio, la Provincia di Treviso e la Consigliera di Parità organizzano un incontro di approfondimento sul tema, a partire dalle ore 10 in Auditorium.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività portate avanti in materia di pari opportunità e rappresenta un’importante occasione per conoscere più nel dettaglio le modalità con cui si verificano gli episodi di violenza, come riconoscere i casi di mobbing, bossing, straining, stalking e le altre, purtroppo, numerose forme in cui si presentano i casi di molestie. Il focus è realizzato in collaborazione con le sezioni trevigiane di CGIL, CISL E UIL Veneto.

A prendere parte all’incontro saranno Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, Tiziana Botteon, Consigliera di Parità, Francesca Laner, consigliera provinciale delegata alle pari opportunità, Olga Rilampa, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità, Sara Pasqualin, segretaria confederale CGIL Treviso, Teresa Merotto, segretaria confederale CISL Treviso, Maria Francesca Pol, referente pari opportunità UIL Treviso.

Seguiranno gli approfondimenti a cura di Andrea De Lena, responsabile Area Vigilanza Ispettorato del Lavoro di Treviso, che fornirà un quadro della situazione nel territorio della provincia, e di Maristella Pesce, responsabile ufficio personale e presidente CUG della Provincia di Treviso, che presenterà gli aspetti legati al benessere organizzativo e gli effetti che il fenomeno provoca nell’ambiente di lavoro.