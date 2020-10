Mogliano Veneto: da martedì 13 ottobre cambiano gli orari di apertura dell’ecocentro

Da martedì 13 ottobre cambiano gli orari di apertura dell’Ecocentro di Mogliano Veneto, in via Ronzinella 218b. Da quel giorno, per le utenze private, l’Ecocentro sarà aperto martedì e venerdì dalle 15 alle 19 e sabato